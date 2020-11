Recruté cet été auprès de Wolverhampton, le Portugais Diogo Jota, 23 ans, s’est immédiatement intégré.

« Il est bon, comme tous les joueurs devraient l’être lorsqu’ils viennent chez nous ! Il est dans une grande forme, il a 23 ans et possède déjà une bonne expérience. C’est vraiment un bon garçon et une superbe recrue ! Nous savions que cela ne lui prendrait pas longtemps pour s’adapter vu le niveau d’intensité chez les Wolves », a déclaré Jürgen Klopp en conférence de presse.



Diogo Jota a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Reds de Liverpool… et déjà inscrit 7 buts ! Dont un triplé ce mardi soir en Ligue des champions sur la pelouse de l’Atalanta Bergame !