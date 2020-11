Entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp parle de Roberto Firmino et rassure l’attaquant brésilien sur son avenir dans l’équipe.

Si « Bobby » Firmino est moins en réussite, il n’a pas à se faire soucis et sa place n’est pas du tout remise en cause dans le 11. Klopp rassure son buteur et lui promet qu’il reste un élément important dans son 11. « Il a été celui qui a fait la différence tant de fois, a rappelé le coach allemand. Je n’ai pas à dire un mot sur Firmino pour dire à quel point il a été important pour nous. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. » Raconte le technicien allemand en conférence de presse.

Avant de terminer : « Il a tant de fois été décisif, peut-être sans marquer, je n’en suis pas sûr, que je serais vraiment gêné si je devais citer ses qualités maintenant. Je ne peux pas aider ces gens, désolé. C’est comme ça ». Ce dimanche Liverpool affronte Manchester City pour un énorme choc de la Premier League. Cette saison, Firmino a inscrit 1 but en 11 matchs avec les Reds.