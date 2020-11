Fraichement retraité et aujourd’hui devenu consultant Ligue 1, Loïc Perrin adresse un conseil à Claude Puel pour la suite de la saison.

L’ancien défenseur central de l’AS Saint-Etienne parle de la situation actuelle de Riyad Boudebouz qui est toujours un membre de l’équipe. « J’espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, ‘je pars, je pars pas’. Moi ce que je vois c’est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l’année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s’en servir ? », s’est demandé l’ancien capitaine stéphanois au micro de France Bleu Hérault.

L’ancien montpelliérain devait rejoindre le championnat qatari il y a quelques semaines mais son transfert a finalement été avorté et Boudebouz a été contraint de rester dans le Forez. Pour le moment, Claude Puel ne compte pas sur lui mais il pourrait bien changer d’avis si l’équipe n’arrive pas à redresser la situation. Ce dimanche soir, les verts affrontent l’Olympique Lyonnais dans le derby le plus chaud de France.