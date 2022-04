Habitué du nouveau monde des cryptomonnaies, Lionel Messi a signé un contrat de partenariat avec la société Socios.

La semaine dernière, Lionel Messi a signé un contrat à 20 millions de dollars (18 millions d’euros) pour devenir l’ambassadeur de Socios lors des trois prochaines années. Il s’agit d’une société spécialisée dans la cryptomonnaie et qui a été fondée par le Français Alexandre Dreyfus.

« Les fans méritent d’être reconnus pour leur soutien. Ils méritent d’avoir l’opportunité d’influencer les décisions de leurs équipes préférées », a expliqué Messi dans un communiqué. « Je suis fier de rejoindre la mission de Socios.com qui est de créer un avenir plus connecté et gratifiant pour les fans du monde entier ». Pour l’heure, Socios a déjà signé des accords avec une centaine d’organisations sportives. Plusieurs grands clubs européens ont d’ores et déjà rejoint l’aventure : le PSG, le FC Barcelone, la Juventus et Manchester City.