Marquée notamment par la grande première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, la semaine du 4 au 8 janvier a été riche en émotions. Mais ces 7 derniers jours ont également apporté une multitude de stats’ et de chiffres. Alors comme ça, pêle-mêle, l’immense perte financière du Stade Rennais, la nouvelle valeur marchande de Marcus Rashford et l’offre astronomique pour l’OM de McCourt qui ont agité l’actualité.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les chiffres des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro un : Le Covid-19 n’épargne pas le football français. Le patron du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a révélé dans un entretien pour France Bleu le montant des pertes liées à la pandémie mondiale et au naufrage économique de Mediapro. 40 millions d’euros. Un chiffre qui donne le vertige.

#SRFC 🔴⚫️



La #COVID19 n'épargne pas le football professionnel ! 😱



Nicolas Holveck a révélé dans un entretien accordé à @francebleu le montant des pertes liées aux matches à huis clos et au non versement des droits TV par #Mediapro



Des chiffres qui font froid dans le dos ! pic.twitter.com/NdifEy4wyx — Sport.fr (@FilSport) January 6, 2021

Numéro deux : L’Observatoire du CIES a publié sa nouvelle étude sur les estimations marchandes des grosses stars du ballon rond. Marcus Rashford caracole en tête devant Kylian Mbappé avec un montant jugé à 165,6 millions d’euros.

Rashford vaut plus que Mbappé ! https://t.co/0bfeNAfpht — Sport.fr (@FilSport) January 6, 2021

Numéro trois : La vente de l’OM est le dossier brûlant de l’actualité footballistique dans l’Hexagone. Cette semaine, Franck McCourt aurait reçu une offre mirobolante de plusieurs centaines de millions d’euros.