La vente de l’OM ne cesse de faire parler. Aujourd’hui, une nouvelle offre est apparemment remonté jusqu’à Frank McCourt. Une offre tellement énorme qu’il ne pourrait pas se permettre de la refuser.

Vente de l’OM saison 5 épisode 697. D’abord l’intérêt du milliardaire Al-Walid Bin Talal et son projet pharamineux. Puis le duo Mourad Boudjellal-Mohamed Ayachi Ajroudi s’en est également mêlé. Les deux semblaient pourtant à la tête d’un grand projet pour racheter l’Olympique de Marseille, et ne se sont pas cachés. Occupant même l’espace médiatique, parfois de façon excessive. Mais il y a du nouveau dans le dossier. Alors Saoudiens, Américains ou Blavatnik ? On ne le sait pas encore. Mais selon Thibaud Vezirian, il s’agit d’une offre très sérieuse, que Frank McCourt aurait beaucoup de mal à refuser.

« Ça avance, oui on peu le dire (…) Frank McCourt a eu de gros rendez-vous au sujet de la vente de l’OM, avec une offre splendide, une offre que l’on ne peut pas refuser. (…) Il a participé à ces réunions avec Jeff Ingram, son état-major, qui le pousse d’ailleurs plutôt vers une vente. (…) Marseille a donc reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros. (…) C’est une offre très sérieuse qui concerne également le stade. Les acheteurs souhaiteraient aussi mettre en place une politique sportive très sérieuse. (…) Aujourd’hui, Frank McCourt se laisse un délai de réflexion, jusqu’à fin février mi-mars pour donner une réponse définitive. »