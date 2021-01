L’Observatoire du football CIES. a publié sa nouvelle estimation de la valeur des joueurs qui tient compte de multiples critères. L’Anglais Marcus Rashford pointe en tête. Kylian Mbappé glisse en 4e position.

On le sait, rien n’est plus subjectif que l’évaluation du talent. C’est pourtant sur des critères objectifs tels que l’âge ou la durée du contrat que se base le CIES pour effectuer ses évaluations. Et sur la base de ces critères, c’est désormais l’Anglais Marcus Rashford (Manchester United), qui aurait la plus forte valeur théorique sur le marché des transferts, avec 165,6 millions d’euros.