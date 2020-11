Match nul 1-1 entre le LOSC et l’équipe du Milan AC ce soir sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Les Dogues gardent la tête de leur groupe devant leur adversaire du soir.

LOSC – Milan AC 1-1 : Surpris dès le début de la seconde période sur un but de Samuel Castillejo (46e), le club nordiste a recollé grâce à Jonathan Bamba (65e). Avec huit points, le LOSC de Christophe Galtier garde la tête du groupe H avec une longueur d’avance sur les Rossoneri et deux points de plus que le Sparta Prague, tombeur à domicile du Celtic Glasgow (4-1). Jeudi prochain, les partenaires de Mike Maignan valideront leur qualification pour les seizièmes de finale en cas de succès contre les Tchèques.

