Depuis quelques heures une vidéo circule sur la toile et les réseaux sociaux. Dans cette dernière on y voit des policiers passer à tabac un homme, un producteur de musique de couleur.

Une vidéo qui scandalise beaucoup de monde surtout au vu des images et de l’histoire. Le monde du football et notamment des joueurs français s’en mêlent et ont posté des réactions via leur réseaux sociaux. C’est le cas d’Antoine Griezmann qui mentionne dans son tweet le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. L’attaquant du Barça condamne ces violences au même titre que Jules Koundé, Benjamin, Mendy, Layvin Kurzawa et Samuel Umtiti.

Contre cette frange de policiers qui outrepasse grandement ses droits en tabassant ,en tuant même parfois, nos caméras sont nos meilleures armes! https://t.co/0hFiKvNy8i — Jules Kounde (@jkeey4) November 26, 2020