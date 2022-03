Chapô : Grâce à sa victoire au Portugal, l’OL a pris une option sur la qualification en quart de finale de Ligue Europa. Les Gones pensaient aussi lancer leur sprint final pour décrocher une place européenne en championnat, mais la défaite face à Rennes marque la fin des espoirs et le début d’une mission.

La Ligue Europa, seul objectif de l’OL

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais jouait gros en recevant Rennes en championnat. Il faut dire que le Stade Rennais est un concurrent direct dans la course aux places permettant de se qualifier pour les compétitions européennes. Si l’enjeu était donc important, les Lyonnais souhaitaient aussi sans doute laver l’affront de la défaite concédée face à ces mêmes Rennais plus tôt dans la saison. En novembre dernier, au Rohazon Park, l’OL s’était en effet incliné sur le score de 4 buts à 1.

Après un succès prometteur face au FC Porto en milieu de semaine, les Gones avaient à cœur de capitaliser sur cette performance et de s’imposer face aux Rennais. Il n’en a rien été et, comme à l’aller, c’est à quatre reprises que les filets d’Anthony Lopes ont tremblé pour sceller une défaite à domicile sur le score de 4 buts à 2. Une défaite logique, mais qui a pour conséquence d’amenuiser encore davantage les perspectives de l’OL. Désormais dixièmes de Ligue 1, il semble que ce soit uniquement par une victoire finale en Ligue Europa que les Lyonnais pourraient participer à une épopée européenne la saison prochaine. Face à Porto, le faux pas est donc tout simplement interdit, au risque de connaître la pire saison du club depuis plus de deux décennies.

L’antre du Parc OL, un allié pour passer l’obstacle Porto

Alors qu’en Ligue 1 le stade de l’Olympique Lyonnais est loin d’être la forteresse qu’il a pu être, les Lyonnais demeurent performants à domicile sur la scène Européenne. Cette saison, l’OL a notamment fait le plein de points et de confiance en remportant ses trois matchs lors de la phase de groupe. Au-delà des trois points obtenus à chaque rencontre, les hommes de Peter Bosz ont surtout démontré une certaine maîtrise et une envie qui leur seront nécessaires ce jeudi. Avec des victoires 3 buts à 0 face aux Danois de Brondby et aux Tchèques du Sparta Prague, ainsi qu’un succès abouti 4 buts à 1 contre les Allemands de Wolfsburg, l’OL sait se transcender lors des soirées européennes.

Ce jeudi, le club de Jean-Michel Aulas aura donc fort à faire face au FC Porto. La rencontre, qui débutera à 21h00, sera diffusée sur la chaîne W9. Le match pouvant être regardé sur la télévision mais aussi sur mobile puisque l’application 6play permet de regarder la TV sur smartphone, les supporteurs ne pouvant être au stade n’auront donc pas d’excuses pour rater la seconde manche de cette confrontation. Au Parc OL, le public aura quoi qu’il en soit un rôle clé afin d’apporter le soutien nécessaire aux Lyonnais. En cas de qualification pour les quarts de finale, l’OL pourrait notamment rencontrer le FC Barcelone, et ainsi retrouver un ancien lyonnais en la personne de Memphis Depay.