Ce jeudi à 21h, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse de Braga pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Pour cette rencontre, l’entraîneur monégasque Philippe Clement doit faire sans Fofana, suspendu, mais aussi sans Fabregas et Diatta, toujours à l’infirmerie. De son côté, le coach portugais Carlos Carvalhal se retrouve privé de Sequeira, Gorby, Mineiro et Fernandes, blessés.

Les compositions probables:



Braga: Magalhaes – Oliveira, Carmo, Vitor – Couto, Musrati, Castro, Gomes – Medeiros, Vitinha, Horta (c).

AS Monaco: Nübel – Sidibé, Disasi, Matsima, Henrique – Martins, Lucas, Tchouaméni, Volland, Diop – Ben Yedder (c).