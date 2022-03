Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a sombré sur la pelouse du Real Madrid. Une défaite, 3-1, synonyme d’élimination d’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle échec qualifié de « fiasco ultime » par Daniel Riolo, journaliste RMC Sport.

Nouvelle désillusion européenne pour le Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale avait le match en main, il a sombré en 17 minutes en encaissant trois buts, synonyme d’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au lendemain de cette déroute, Daniel Riolo, journaliste RMC Sport, se montre très critique envers les joueurs mais surtout sur la politique du club, qui est la raison principale aux échecs successifs des parisiens dans la plus belle des compétitions.

« Il n’y a rien d’irrationnel dans cette nouvelle honte que le PSG a infligé à ses supporters. C’est juste la sanction d’une insulte au foot et au sport. La sanction d’une politique sportive absurde. Qui pouvait croire qu’il était possible de gagner la Ligue des champions avec Messi et Neymar ensemble sur le terrain? Deux joueurs désormais inaptes au haut niveau dont l’unique espoir est un dernier tour de piste réussi au Mondial de leur patron en décembre. Le PSG n’est pas un club, c’est un cirque. On recrute en dépit de toute logique. On empile les joueurs, jeunes, vieux, blessés. On déverse des millions pour rien. Que le PSG se prenne une telle gifle la semaine de l’inauguration de la boutique à New York est tellement grotesque et ridicule. L’ironie du sort. Aucune expression ne semble convenir, ne semble assez forte », a écrit l’éditorialiste pour le site RMC Sport.

Après cette nouvelle humiliation sur la scène européenne, le club de la capitale retrouvera le Parc des Princes dès dimanche à 13h face aux Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.