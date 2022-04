L’Olympique de Marseille est venu à bout de l’équipe du PAOK Salonique ce jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Un succès 2 buts à 1 pour les Phocéens, avant le retour en Grèce jeudi prochain.

Sur une passe en profondeur de Dimitri Payet, Gerson trompe le portier adverse de l’extérieur du gauche (13e). Avant la pause, les Marseillais enfoncent le clou sur un bijou du milieu offensif français. Servi sur un corner de Cengiz Ünder, le Réunionnais surprend le dernier rempart du PAOK d’une somptueuse demi-volée du droit de l’extérieur de la surface (45e). Dès le retour des vestiaires, les visiteurs se relancent par Omar El Kaddouri (48e), mais les partenaires de Steve Mandanda conservent leur avantage d’un but avant le match retour en Grèce, jeudi prochain. Gerson a été expulsé dans les arrêts de jeu. Les résultats des autres affiches avec la victoire du Bodo Glimt 2-1 contre la Roma et le match nul et vierge entre Leicester et le PSV.