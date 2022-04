L’Olympique Lyonnais a obtenu un match nul 1-1 ce jeudi soir sur la pelouse du London Stadium contre les Hammers de West Ham.

En supériorité numérique avant la pause pour une expulsion d’Aaron Cresswell (45e), les Gones de Peter Bosz ont craqué au retour des vestiaires sur un but de Jarrod Bowen (52e), avant de revenir à hauteur grâce à Tanguy Ndombélé (66e). Les deux formations se retrouveront jeudi prochain au Groupama Stadium. Dans le même temps, le FC Barcelone est mis en échec sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-1). Dos au mur après le but d’Ansgar Knauff (48e), les Blaugrana de Xavi ont égalisé par Ferran Torres (66e), sans profiter dans les dernières minutes de l’expulsion allemande de Tuta (78e). Dans une semaine, les deux clubs joueront au Camp Nou leur place dans le dernier carré. Le Sporting Braga l’emporte à domicile contre les Glasgow Rangers (1-0). Enfin, le RB Leipzig et l’Atalanta Bergame se sont neutralisés (1-1).