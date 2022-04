Lancé dans un sprint final houleux, l’OGC Nice se retrouve opposé au Stade Rennais. La formation bretonne fait particulièrement peur à Christophe Galtier.

La 30ème journée de Ligue 1 nous réserve un véritable choc en ouverture avec une opposition alléchante entre le Stade Rennais (3ème, 52pts) et l’OGC Nice (4ème, 50pts). Une rencontre cruciale dans la course à la Ligue des Champions qui fait trembler Christophe Galtier. La forme bretonne, 5 victoires consécutives, fait douter le technicien, champion de France en titre.

« Même s’il en restera beaucoup, vu notre contre-performance à Marseille, et vu le parcours de Rennes actuellement, ce sera important. Rennes, c’est la meilleure attaque du Championnat et une bonne défense. Tout y est bien réglé depuis quelques mois. On aura affaire à ce qui est actuellement la meilleure équipe du Championnat« , a confié Christophe Galtier en conférence de presse, vantant les mérites de Bruno Genesio et sa bande.