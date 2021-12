L’Équipe de France est fixée ! Les Bleus, tenant en titre de la Ligue des Nations, sont tombés dans le groupe de l’Autriche, la Croatie et le Danemark. Des adversaires à première vue abordables. Didier Deschamps, sélectionneur de l’EdF, a réagi à ce tirage.

« Toujours la même retenue après un tirage. Évidemment qu’on aurait pu avoir un groupe plus difficile, mais j’ai suffisamment de respect, que ça soit pour le Danemark qui a été demi-finaliste du dernier Euro, la Croatie qu’on connait bien et l’Autriche qui est en barrages. Ce sont des oppositions différentes avec des styles différents. C’est plutôt une bonne chose en vue de la préparation à la Coupe du monde. On va jouer cette nouvelle Ligue des Nations avec beaucoup de détermination et d’ambition. Ça aurait pu être pire, je suis lucide. Mais si ces équipes-là sont en ligue A, ce sont les meilleures équipes européennes », a déclaré Didier Deschamps pour le site de la Fédération Française de football.

