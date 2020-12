Juan Mata pense que la victoire de Manchester United ce mercredi en Ligue des Champions sur le PSG, n’est pas du tout courue d’avance.

Mercredi c’est finale à Old Trafford. Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain à 21h pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Une rencontre décisive dans un groupe H ultra serré. Et alors que le PSG a calé contre Bordeaux ce week-end en Ligue 1, les Red Devils ont préparé au mieux cette rencontre en renversant Southampton 2-3. Ce match, sera aussi l’occasion des retrouvailles entre Edinson Cavani et le club de la capitale (si l’Uruguayen n’est pas suspendu). Alors ce match est-il gagné d’avance pour les Mancuniens ? Pas sûr pour Juan Mata.

« Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a peu à la finale de la Ligue des Champions. Lors de notre match au Parc des Princes, nous avons été performants, mais, vu l’évolution de ce groupe H, je suis certain que les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On sait à quel point ils peuvent être dangereux », a déclaré l’Espagnol dans un entretien pour l’Équipe.