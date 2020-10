Thomas Tuchel a donné des nouvelles de son groupe ce lundi en conférence de presse avant la réception de Manchester United ce mardi, en Ligue des champions.

“J’espère que Marquinhos et Draxler seront capables de jouer pour nous demain. Paredes, Verratti et Icardi sont forfaits” a expliqué le coach du PSG. Ces trois forfaits s’ajoutent à ceux de Kehrer et Bernat.

Au micro de RMC Sport, Tuchel s’est exprimé sur le sujet Verratti, qui sera absent quelques temps en raison de sa blessure à la cuisse. Si l’Équipe avait avancé qu’il serait éloigné des terrains pendant trois semaines, Tuchel a calmé le jeu ; “Plusieurs matchs, oui, mais moins de trois semaines.”