Thomas Tuchel est revenu sur la performance du PSG après une belle victoire 4-0 sur la pelouse de Nîmes.

Le coach parisien est satisfait du jeu et du visage proposé par ses hommes. Au micro de Téléfoot, Thomas Tuchel a loué la prestation de ses joueurs : “Oui, bien sûr, on est restés concentrés en faisant de beaux efforts. C’était nécessaire parce que c’est toujours compliqué de jouer ici face à une équipe très physique. L’équipe a très bien fait, on a joué concentré, vers l’avant, on a marqué quatre buts et c’était bien.” Grâce à cette victoire, le PSG prend la tête du championnat.