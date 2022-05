Liverpool, vainqueur de Villarreal 2-0 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, va disputer le match retour ce mardi. Et Jürgen Klopp ne part pas confiant. Il le rappelle, rien n’est gagné d’avance.

« Est-ce que le plus dur est fait ? Si j’avais été plus jeune, j’aurais été très en colère contre cette question ! Bien sûr que ce n’est pas fait. Nous devons y aller et essayer de gagner, tout en sachant que Villarreal va tout donner. C’est une demi-finale. Cela va être difficile et c’est bien ainsi. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile. Mais nous avons joué un bon match à domicile et nous avons intérêt à jouer un bon match à l’extérieur également », a déclaré Klopp en conférence de presse.

