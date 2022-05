L’attaquant Randal Kolo Muani va quitter le FC Nantes. En fin de contrat en juin, le joueur de 23 ans partira libre, et rejoindra l’Eintracht Francfort. Une décision qui ne plaît pas des masses au président des Canaris Waldemar Kita.

« Je me suis impliqué avec son père, idem pour Antoine Kombouaré. Je pense qu’ils ont signé avec Francfort depuis deux ans. On m’a pris un peu pour un con » a déclaré Kita, dans un entretien pour Presse Océan. « A sa place, je regretterais d’avoir signé si vite. Car il aurait pu aller plus haut. J’ai proposé au père de prolonger le contrat, d’augmenter le salaire au-delà de 100 000 euros par mois et, en cas de revente, de toucher 50 %. Je ne peux pas faire mieux. Je lui souhaite tout le bonheur car c’est un bon gamin, contrairement à son entourage. »

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !