La commission de discipline de la LFP a statué sur les cas de Lille, Lens, Marseille et Angers avec notamment un point de retrait avec sursis pour les trois premiers cités.

Ce mercredi soir, la LFP a communiqué les sanctions après les incidents survenus lors des matchs Lens-Lille et Angers-OM. Le club de Marseille est sanctionné d’un point de retrait avec sursis. Un sursis qui court pendant un an. Et également de la fermeture de l’espace visiteurs des supporters lors des déplacements de l’OM jusqu’au 31 décembre. De son côté le SCO est sanctionné de la fermeture de la tribune Coubertin pour deux matchs dont un avec sursis, et également d’une amende ferme de 20 000 euros.

Pour le derby du Nord, le RC Lens écope d’un point de retrait avec sursis et de deux matchs à huis clos total. Des matchs déjà purgés. Le champion en titre, Lille, est sanctionné également d’un point de retrait avec sursis. L’espace visiteurs lors des déplacements du Losc est fermé jusqu’au 31 décembre.