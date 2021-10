Idrissa Gueye, qui réalise un début de saison exceptionnel avec le Paris Saint-Germain a évoqué sa relation avec Presnel Kimpembe, sur les médias du club de la capitale. Le milieu de terrain explique que le champion du monde 2018 a joué un rôle important dans son intégration et il le considère comme un membre de sa famille.

Après deux saisons avec des hauts et des bas, Idrissa Gueye est devenu titulaire indiscutable dans la tête de Mauricio Pochettino actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le Sénégalais réalise un début de saison canon avec des prestations de très haut niveau qui lui a notamment permis d’être ovationné à sa sortie lors de la victoire, 2-0, face à Manchester City en Ligue des Champions.

Dans un interview accordée aux médias du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain déclare son amour à Presnel Kimpembe, qui a notamment joué un rôle majeur dans son intégration au sein de ce vestiaire où les stars prennent beaucoup de place: « C’est lui qui m’a accueilli quand je suis arrivé au PSG. Presko, c’est mon bébé. C’est un ami, un frère. C’est tout pour moi. On a créé de très bon liens, on est tout le temps ensemble, on est souvent au téléphone. Il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille. »

Le Paris Sain-Germain devra réagir après sa défaite, 2-0, sur la pelouse du Stade Rennais lors de la neuvième journée de Ligue 1 sera de retour contre Angers, le 15 octobre prochain comptant pour la dixième journée de championnat. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de ses internationaux sud-américain dont le capitaine Marquinhos, Neymar et Lionel Messi qui jour le même jour avec leur sélection dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022.