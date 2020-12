L’AS Monaco s’en sort face au Dijon FCO, tout comme les Girondins de Bordeaux qui l’emportent 2-0 à Strasbourg. Nantes stoppe sa série de défaite et Saint-Etienne prend un point.

RC Strasbourg – Girondins de Bordeaux 0-2 : Bordeaux a cueilli Strasbourg sur sa pelouse (2-0), grâce à Pablo (38e) et Otavio (66e). Grâce à ce succès, Bordeaux se retrouve 12e avec 22 points, alors que le Racing est 16e avec 14 points.

AS Saint-Etienne – Nîmes Olympique 2-2 : Saint-Etienne et Nîmes ont fait match nul au terme d’un match très animé (2-2). Harold Moukoudi (8e) et Arnaud Nordin (63e) ont marqué pour les Verts, tandis que Matteo Ahlinvi (14e) et Renaud Ripard (56e, s.p.) en ont fait de même pour les Crocodiles.

FC Nantes – Angers SCO 1-1 : Angers a ouvert le score sur le terrain du FC Nantes (1-0), avec un but de Romain Thomas (42e), et Charles Traoré a égalisé en toute fin de rencontre (90+3e).

Dijon FCO – AS Monaco 0-1 : L’AS Monaco s’impose 1-0 avec un but de Kevin Volland au quart d’heure de jeu. Les joueurs monégasques sont 6e avec 26 unités.