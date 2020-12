Président du FC Barcelone par interim Carles Tusquets évoque les performances et le début de saison du Barça. Il parle aussi de son entraîneur Ronald Koeman.

Après le match nul 2-2 face au FC Valence hier soir en Liga, Tusquets est revenu sur la situation autour de Ronaldo Koeman et lui fait passer un message clair et positif. « Je ne critiquerai personne. Il va bien, il a mon soutien total. Je suis allé manger avec lui plusieurs fois et je le vois optimiste. » Si le Barça réalise un début de saison assez moyen, le patron blaugrana soutien encore son technicien et pense qu’il faut lui laisser un peu plus de temps. L’avenir de Koeamn est n’est donc pas remis sur la table.