L’avenir s’annonce bien sombre pour les Girondins de Bordeaux si les choses ne changent pas. Dix-huitième en championnat, Bordeaux est une nouvelle à la lutte pour son maintien/ Sur une série de 4 rencontres sans victoire, les Bordelais s’enlisent en bas de classement. Situation qu’est loin d’apprécié Vladimir Petkovic.

Rien ne va plus aux Girondins de Bordeaux. Les saisons se suivent et se ressemblent alors qu’une nouvelle fois, le maintien sera l’objectif des Bordelais. Tourmenté par le doute, le groupe mené par Vladimir Petkovic ne cesse de décevoir et reste sur une dynamique qu’il faudrait vite inverser pour rebondir et s’éloigner de la zone rouge. Une nouvelle tendance que pourrait entraîner un électro-choc. C’est en tout cas ce qu’attend le technicien suisse.

« J’ai parlé, mais il est aussi important de sentir le bon moment. Cette semaine, on a eu pas mal d’électrochocs, une thérapie un peu dure. Je m’attends à un changement de l’équipe demain. Ça concerne tout le monde, le staff, les joueurs, l’environnement. Les gens qui apportent la négativité ne sont pas les bienvenus« , a déclaré Vladimir Petkovic en conférence de presse.