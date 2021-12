Selon les informations de Fichajes, Renato Sanches est sur les tablettes de cinq grands clubs d’Europe pour un transfert lors du prochain mercato estival.

Une bataille à cinq pour signer Renato Sanches l’été prochain. Après avoir relancé sa carrière avec le LOSC, Renato Sanches devrait quitter les champions de France. Liverpool, Manchester City, Newcastle, le FC Barcelone et le Milan AC sont intéressés par le milieu de terrain portugais, selon les informations de Fichajes. Le nouveau riche voudrait faire du joueur de 24 ans une des pièces importantes de son équipe et un des grands noms de son mercato estival. Alors que Liverpool et Manchester City voudraient remplacer un milieu de terrain vieillissant, James Milner pour les Reds et Fernandinho pour les Skyblues, par Renato Sanches. Sous contrat avec Lille jusqu’en 2023, l’ancien joueur du Bayern Munich est évalué à 30 millions d’euros par le site Transfermarkt.