Toujours à la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille semble apprécier le profil menant tout droit à Daniel Wass.

Qualifié pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec la sélection danoise, Wass a livré sa réaction et préfère botter en touche pour son avenir dans l’immédiat. « Ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J’ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision. Je me sens mieux maintenant. J’étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre. » A confié l’international danois pour « Marca. »