La Française Alizé Cornet s’est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon ce mercredi après-midi après une très belle victoire face à Bianca Andreescu.

Opposée à la tête de série numéro 5, la Niçoise surf sur la vague et sa jolie performance la semaine dernière sur le gazon allemand de Berlin. Aujourd’hui Cornet l’emporte en deux manches 6-2 / 6-1 face à la jeune canadienne Bianca Andreescu qui a tout de même déçue une fois de plus. Qualification méritée pour Cornet qui décroche sa place au deuxième tour et défiera la Belge Greet Minnen ou l’Australienne Alja Tomljanovic.