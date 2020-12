Le joueur du Borussia Mönchengladbach a évoqué son avenir dans les colonnes de Kicker.

Le jeune international français a évoqué pour la première fois son avenir. Marcus Thuram attire les recruteurs des plus grands clubs en Europe dans l’optique de la saison prochaine. Très important pour son équipe, le joueur pourrait quitter le club allemand lors du prochain mercato estival avec pour objectif de signer dans un grand club européen.

« Je me concentre à 100% sur le Borussia et je suis très heureux d’être ici. Je n’ai parlé à aucun autre club non plus. Le Borussia m’a permis de franchir de nombreuses étapes dans ma carrière, je joue la Ligue des champions et suis entré en équipe nationale. Et à Gladbach, j’ai grandi non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et je me suis développé davantage. Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière », a indiqué l’international français dans un quotidien allemand.