Aujourd’hui deuxième du championnat de France, l’Olympique de Marseille termine sa campagne européenne mercredi soir sur le terrain de Manchester City. Si les Sky Blues sont qualifiés et premiers de leur groupe, ils ne comptent pas laisser la victoire aux hommes de Villas-Boas pour autant.

De passage en conférence de presse après la victoire 2-0 ce samedi face à Fulham, Pep Guardiola a évoqué le match de Ligue des Champions face aux Marseillais et n’envisage pas de prendre cette rencontre à la légère.

« En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ce sera un match sérieux, on doit respecter la compétition car Marseille et l’Olympiakos jouent une qualification pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, et on va le faire, c’est sûr. » A déclaré le coach catalan en conférence de presse. l’OM devra donc se battre pour venir chercher sa qualification en Europa League.