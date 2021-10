Leader incontesté du vestiaire des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli est pourtant un joueur du Milan AC. Un détail auquel il évite de trop penser afin de se concentrer à 100% sur son aventure bordelaise et sa saison en Ligue 1.

« C’est vrai que j’ai signé au Milan AC et que c’est dans un futur proche. Mais je suis concentré au maximum sur les Girondins de Bordeaux. J’ai envie de faire une grosse saison, de leur rendre tout ce qu’ils m’ont apporté. J’ai vécu des saisons un peu galères mais c’est un club qui m’a apporté énormément, qui m’a fait grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. La plus belle des manières de leur rendre ça, ce serait de faire une belle dernière saison, de donner le maximum pour ce scapulaire et pourquoi pas remporter une petite coupe, ce serait pas mal« , a indiqué Yacine Adli pour RMC.