La direction parisienne n’a qu’une seule mission : celle du renouvellement du contrat de son joueur star Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le PSG aurait proposé un pont d’or au numéro 7 parisien et des promesses d’un projet sportif, que ce dernier aurait refusé.

Le dossier Kylian Mbappé ne cesse d’aller de rebondissement en rebondissement. Si l’on en croit les informations de Marca, la star parisienne aurait refusé une dernière offre démentielle du PSG. Dans ce contrat figurait une prolongation de deux ans, mais avec l’engagement d’offrir la liberté au joueur de partir s’il le souhaite après la Coupe du Monde 2022. Un autre élément du contrat, qui a son importance, est la proposition d’un chèque en blanc, soit la possibilité offerte à Mbappé de fixer son salaire. Selon le journal espagnol, une somme aux alentours de 90 millions bruts aurait été évoquée.

Toutefois, ces informations sont à prendre avec des pincettes puisqu’elles proviennent d’un journal pro-Real. Le PSG ferait donc tout ce qui est en son possible pour retenir l’international français au moins jusqu’au Mondial du Qatar en 2022 et serait même prêt à lui proposer un salaire qui dépasse tout entendement. Les plus hauts responsables Qataris se seraient introduits dans le dossier, et même Emmanuel Macron, qui aurait incité Mbappé à rester parisien. Dans son entourage, la star du PSG serait également tiraillée, entre sa mère qui serait favorable pour prolonger l’histoire à Paris et d’autres proches qui le conseilleraient de rejoindre Madrid afin de propulser sa carrière dans une autre dimension.