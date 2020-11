Jean-Louis Gasset semble exaspérer Frédéric Longuépée. Le président des Girondins n’a pas vraiment apprécié les propos de son entraîneur en conférence de presse.

Ambiance, ambiance. Aux Girondins, rien ne va plus en ce moment, et du côté des dirigeants, on profite de la trêve internationale pour régler les comptes. Après avoir rappelé, que pour lui, l’effectif de Bordeaux, était un potentiel Top 8 de Ligue 1, Frédérick Longuépée, en rajoute une couche. Alors que le FCGB est en grande difficulté en championnat, les conflits internes n’arrangent rien à la situation. Mais cela n’a pas empêché le dirigeant de recadrer Jean-Louis Gasset pour ses propos tenus en conférence de presse après la gifle prise à Monaco 4-0 en Ligue 1.



« Jean-Louis Gasset a déploré en conférence de presse une « démotivation » autour de lui ? Il faut être vigilant aux propos tenus après les matches à chaud, sur le coup de la frustration et de la prestation de l’équipe. (…) Jean-Louis Gasset a évoqué aussi que Bordeaux jouait le maintien ? Sur le papier, l’effectif est de qualité. (…) Le devoir d’exigence doit s’imposer à tous, aux joueurs, à tous les collaborateurs. J’ai budgété une dixième place », a pesté le président du club aquitain dans les colonnes de Sud Ouest.

Frédéric Longuépée a également égratigné les joueurs. Décidément, la situation est tendue en Gironde..