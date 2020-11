Le milieu de terrain du MHSC, Junior Sambia, avait subi de plein fouet la Covid-19 en avril dernier. Désormais entièrement rétabli, le joueur est revenu sur cette période particulièrement éprouvante mais aussi sur son comeback sur les pelouses, deux mois plus tard.

Junior Sambia revient de loin. Profondément touché par la Covid-19 en avril dernier, le milieu de terrain de Montpellier avait dégusté. Face aux complications de la maladie, le Lyonnais de naissance avait été plongé dans un coma artificiel pour être mieux traité. Une fois ce cauchemar derrière lui, le joueur a raconté au micro de RMC Sport à quel point la reprise des entraînements avait été difficile. « Il y avait eu des séquelles au début, à la reprise. Ce n’était pas facile pour moi au niveau du souffle et de la récupération », confie-t-il. « Mes coéquipiers ont tous vu à la préparation que c’était difficile pour moi. C’est quelque chose qui dérange au niveau du souffle. »

Pour retrouver son niveau, le milieu défensif du Montpellier HSC a dû s’arracher pendant la préparation estivale. Des efforts qui se sont avérés payants. De retour sur les pelouses de Ligue 1, Junior Sambia a démarré la saison de manière encourageante. Avec neuf apparitions en dix matches, le joueur de 24 ans a retrouvé sa vivacité et sa percussion. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « C’était une période difficile pour moi, mais c’est derrière moi maintenant, depuis plusieurs mois. J’essaie d’oublier ce qui s’est passé pour avancer », a-t-il souligné avant de conclure par un message de prévention : « Il faut faire très attention au coronavirus, ce n’est pas une blague. Il faut prendre soin de soi et des autres. »