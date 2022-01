Le latéral gauche français de 28 ans vit ses derniers moments chez les Toffees après 4 saisons. Il s’engage officiellement avec Aston Villa ce matin pour un montant avoisinant les 30 millions.

Dans un post Instagram, il déclare ses adieux et rend hommage aux fans d’Everton, ainsi qu’à la ville et son environnement. Un dernier message rempli de classe. De l’autre côté, Aston Villa vient d’officialiser l’arrivée de son nouveau latéral gauche sur les réseaux sociaux.

«Tout a une fin, je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit celle-là. Ce qui est arrivé et ce qui a été dit sur moi ce dernier mois m’ont rendu très triste, mais je n’entrerai pas dans une guerre des mots. Le club ne le mérite pas, les fans non plus et, pour être honnête, je crois que moi non plus. (…) Merci à tous les profonds amoureux d’Everton. Cela a été un honneur d’être à vos côtés et un plaisir de jouer pour vous, les fans, les gens, parce qu’un club n’appartient pas à un joueur ou à un entraîneur, mais aux fans. Je vous porterai toujours dans mon cœur où que j’aille. Parfois, une personne de l’extérieur peut détruire une belle histoire d’amour. Le meilleur à vous fans d’Everton»