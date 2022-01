Écarté du groupe pro bordelais cette semaine à cause de son salaire élevé et d’un « manque de leadership » selon ses dirigeants, Laurent Koscielny a exprimé sa difficulté à digérer la nouvelle.

Laurent Koscielny aurait été informé de la décision de ses dirigeants lundi soir. En tant que capitaine de l’équipe, cela a été compliqué à encaisser : « Je l’ai pris très difficilement. On va dire que c’était un bon poing dans le visage. Mais je suis un combattant, je continuerai à me battre. » De plus, Koscielny décrit une situation chaotique à Bordeaux, affirmant qu’il est « compliqué d’avoir des résultats dans un club où tout le monde se tire dessus. »

Toutefois, l’ex international français ne veut pas laisser tomber les Girondins, 17es de Ligue 1, et souhaite « encore aider le club ». Pour le joueur de 36 ans, il n’est pas encore temps de prendre sa retraite, « ce serait la facilité », ajoute-t-il.