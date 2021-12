Le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a rendu hommage à son joueur et sa star Neymar Jr. Il en profite pour évoquer son compatriote avec la sortie d’un documentaire sur « Netflix. »

« Je suis content qu’il sorte un film (un documentaire Netflix, ndlr). Il va commencer ce film en parlant de lui. Neymar est ci, Neymar est ça, Neymar est un monstre… Il montre ça et après, il se fait connaître. Ce n’est pas un monstre. C’est très beau ce qu’il va sortir. Je pense que les gens confondent un peu tout. C’est vrai qu’il a fait des choses, des sorties… Sinon tout ça ne sortirait pas sur lui. Mais le vrai Neymar, il a beaucoup de choses qu’il n’a jamais montrées. Neymar ne veut pas changer son essence. Et il ne changera pas même si les gens disent des choses à droite et à gauche », a confié Leonardo pour la radio Europe 1.