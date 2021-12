Le Suisse Marco Odermatt a une fois de plus remporté une épreuve de Coupe du monde cette saison du côté d’Alta Badia en Italie.

Deuxième victoires en Géant cette saison pour Marco Odermatt qui l’emporte en Italie sur la neige d’Alta Badia. Odermatt a encore été le plus dort en devançant d’1 seconde et 01/100 le local Luca Di Aliprandini et l’Allemand Alexander Schmid, troisième. Odermatt a glané une nouvelle victoire ce qui lui permet de rester largement en tête du classement général, alors que nos Français Alexis Pinturault et Victor Muffant-Jeandet prennent les 17e et 18e places après une première manche ratée. Le meilleur tricolore se nomme Mathieu Faivre avec le 9e temps.