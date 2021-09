Florentino Perez a discuté directement avec l’Émir du Qatar au sujet de Kylian Mbappé. Ce dernier a refusé son départ.

Le directeur technique du PSG, Leonaro, et le président, Nasser Al-Khelaïfi, n’étaient pas décisionnaires dans le dossier Mbappé. D’un point de vue logique, ils étaient plutôt favorables à un départ du jour pour empocher les 180 millions d’euros offerts par le Real Madrid et éviter un départ libre en juin prochain. Mais l’Emir du Qatar a imposé que la discussion passe par lui. Florentino Pérez a donc pris langue directement avec Tamim ben Hamad Al Thani. Le patron de la Casa Blanc espèrait convaincre l’Émir du Qatar que l’intérêt du PSG n’est pas de retenir Kylian Mbappé contre son gré. C’est raté !

Rappelons que le Real Madrid offrait 180 millions d’euros (170 M€ + 10 M€ de bonus) pour l’attaquant français. Mais l’Emir ne voulait pas se priver de voir évoluer ensemble cette saison Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. De leur côté, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étaient surtout préoccupés par l’aspect sportif. En cas de départ de Mbappé, il aurait fallu recruter en urgence un grand attaquant. Les noms de Robert Lewandowski et Erling Haaland étaient avancés. Mais boucler un tel dossier en l’espace de 24h n’était pas chose aisée. Au final, la décision de l’Emir leur a facilité la tâche.