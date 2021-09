Recruté cet été librement par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a évoqué la futur concurrence avec Keylor Navas qui reste le gardien numéro un du club de la capitale.

« La concurrence avec Navas ? C’est une motivation supplémentaire, et c’est quelque chose qui me fascine« , a assuré Donnarumma à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien transalpin le Corriere dello Sport. Rappelons qu’il arrive libre après son départ du Milan AC et qu’à 22 ans, il semble représenter l’avenir du PSG au poste de gardien de buts.