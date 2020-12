Ça va mal au Stade Rennais ! Les Bretons se sont inclinés 2-0 à domicile face au RC Lens ce samedi après-midi. Un nouveau revers qui fait dégringoler les locaux au classement.

Stade Rennais – RC Lens 0-2 : Les buts nordistes d’Arnaud Kalimuendo (28e) et Ignatius Ganago (78e) sont venus refroidir encore un peu plus les partenaires d’Eduardo Camavinga, dans une phase descendante. Huitième avec 19 points, le SRFC pointe à six longueurs du Paris Saint-Germain. Les Sang et Or de Frank Haise remontent à la septième place. avec 21 points.