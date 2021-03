Le RC Lens s’est imposé 2-1 sur la pelouse du RC Strasbourg, dimanche à la mi-journée, pour le compte de la 30e journée de la Ligue 1.

Les Sang et Or s’accrochent à l’Europe ! Grâce à cette victoire, ils reprennent la cinquième place, qualificative pour la nouvelle Europa Conference League, aux dépens de l’OM qui a coulé face à Nice (3-0), vendredi soir. Dans ce match en terre alsacienne, Haidara a ouvert la marque dès la 5e minute pour Lens. Bellegarde a égalisé pour le RCS (20e). Mais Fofana a redonné un avantage définitif aux Sang et Or (40e).