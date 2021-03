Selon la presse anglaise, le milieu de terrain néerlandais de Liverpool, Georginio Wijnaldum, a trouvé un accord pour rejoindre le FC Barcelone en juin. Le nouveau président tente désormais l’énorme coup de l’été : Erling Haaland.

Pour Wijnaldum, c’est fait. On attendra naturellement l’officialisation de cette transaction, soumise comme toutes les opérations de transferts à d’éventuels aléas financiers et contractuels. Mais les deux parties ont trouvé un accord. Le milieu de terrain de 30 ans est en fin de contrat avec Liverpool et pourra donc rejoindre libre le FC Barcelone en juin. Son salaire de 4,5 millions d’euros, très en deça de ceux des stars des Reds, ne devrait pas être un problème pour le club catalan. Et deuxième élément qui laisse à penser que cette opération se fera : l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, connaît très bien Georginio Wijnaldum, qu’il a dirigé en sélection néerlandaise. Il a personnellement insisté pour ce recrutement.

Une clause favorable au Barça

Voilà donc une première victoire pour Joan Laporta. Mais le président du Barça vise bien plus haut. Il s’attaque au joueur le plus convoité du marché, l’attaquant norvégien Erling Haaland. Les caisses sont vides, alors il va falloir se montrer inventif pour rivaliser avec le Real Madrid et les clubs anglais dans ce dossier. La chance du Barça ? Une clause incluse dans le contrat du joueur au Borussia Dortmund, qui lui permet de rejoindre un grand club contre « seulement » 75 millions d’euros. Reste donc à convaincre le serial buteur de choisir la Catalogne plutôt qu’une autre destination et à tordre le bras à son actuel employeur allemand pour déclencher cette clause. Car la formation de Bundesliga préférera forcément vendre Haaland à Manchester United ou à Manchester City, prêts à offrir plus de 150 millions d’euros…

Affaires à suivre. Mais le FC Barcelone pourrait animer le mercato estival bien plus que prévu. Sa dette abyssale (plus d’un milliard d’euros) est une chose. Les ambitions sportives de son nouveau président en sont une autre !