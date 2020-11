Le RC Lens et le FC nantes se sont séparés sur le score de 1-1, ce mercredi soir.

Le match en retard de la 8e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le FC Nantes n’aura finalement pas donné de vainqueur. Malgré l’ouverture du score de Gaël Kakuta dès la 27e minute de jeu, les locaux ont laissé filer les trois points dans les derniers instants de la rencontre. C’est Abdoulaye Traoré qui a inscrit le but de l’égalisation sur pénalty à la 81e minute.

Au classement, les Canaris restent 14e, à deux points de Bordeaux et Brest. Auteurs d’un excellent début de saison, les Sang et Or reviennent à auteur de Rennes et Marseille, à la 8e position.