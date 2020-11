Les hommages se multiplient dans le monde du football après l’annonce du décès de la légende Diego Armando Maradona à l’âge de 60 ans.

Toujours sous le choc après l’annonce ce mercredi du décès de Diego Maradona à l’âge de 60 ans, le président de l’Argentine, Alberto Angel Fernandez, a décrété trois jours de deuil national dans le pays. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, « El Pibe de Oro » sera célébré comme il se doit dans son pays.

En parallèle de cette annonce, l’UEFA a indiqué « qu’une minute de silence sera observée mercredi et jeudi soir avant tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa ». Le champion du monde 1986, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, est mort d’un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires, alors qu’il récupérait chez lui de son opération du cerveau à peine deux semaines plus tôt.