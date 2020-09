Les favoris ont encore répondu présent ce soir pour le 3e tour de Coupe de la Ligue anglaise. Manchester City s’est imposé 2-1 face à Bournemouth, tandis que Liverpool a atomisé Lincoln City, 7-2.

Face aux Cherries de Bournemouth, les hommes de Pep Guardiola ont joué à se faire peur. Malgré une nette domination et l’ouverture du score du jeune Liam Delap (18′), les Citizens vont rapidement encaisser l’égalisation par l’intermédiaire de l’ancien joueur de Liverpool, Daniel Sturridge (22′). Il faudra ensuite attendre la 75′ minute pour voir la réaction des joueurs de Manchester City et le but de Phil Foden. Score final 2-1 pour des Citizens moins tranchants que d’habitude.

Ce n’aura pas été le cas des Reds de Liverpool, malgré l’équipe bis alignée par Jürgen Klopp. Les jeunes ont fait le boulot et ils s’imposent sur le score fleuve de 7-2 face à Lincoln City (D3), grâce notamment à des doublés de Takumi Minamino et Curtis Jones.