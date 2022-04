Sur une forme étincelante en Ligue 1, le Stade Rennais est à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions. Un objectif que les Bretons pourraient perdre à cause d’un calendrier surchargé.

« On aura, entre Saint-Étienne et Nantes (le 11 mai, 36e journée) une coupure de douze jours, car les gens qui font le calendrier ont eu la bonne idée de mettre la finale de la Coupe de France un samedi (le 7 mai) pendant une journée de Championnat (le 8 mai). On jouera le mercredi (11 mai, à Nantes) avant de recevoir Marseille le samedi (14 mai, 37e journée), c’est très arrangeant, vraiment très bien fait pour l’équité… Un jour, on nous consultera avant de faire des choses incohérentes, peut-être. Mais on verra après Saint-Étienne ce qu’on est capables de jouer !« , a fustigé Bruno Genesio en s’attaquant à la mauvaise gestion du calendrier en Ligue 1.