Après avoir très peu joué en début de saison, Amine Harit a réalisé de très bonnes performances lors des dernières semaines. Le franco-marocain pourrait bien être un atout de taille pour Sampaoli lors du choc de ce soir contre le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence.

Amine Harit est en feu ! Auteur de bonnes prestations lors des dernières rencontres en championnat, l’international marocain est en train de revenir à son meilleur niveau. “Je suis dans une bonne période et je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. En football, il faut toujours avoir de l’espoir et croire en soi. J’attendais mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe “ a déclaré Amine Harit, élu homme du match lors de la rencontre contre Montpellier. Des performances saluées par son entraineur, “je ne suis pas surpris par le niveau d’Harit. On espérait ça. Quand il a débuté avec nous, c’était un joueur qui s’est beaucoup de fois mis en difficulté dans le jeu. Il a évolué footbalistiquement. C’est un joueur qui pèse dans le déséquilibre et dans le un contre un. C’est devenu un joueur très important pour nous et il le sera à chaque match du sprint final », a assuré Jorge Sampaoli face à la presse.

Harit titulaire face au PAOK ?

Amine Harit titulaire ce soir face au PAOK Salonique ? C’est une possibilité .La forme actuelle du numéro 7 olympiens pourraient certainement permettre à l’OM de se qualifier ce soir pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Amine Harit devrait avoir un rôle important pour la fin de saison des Marseillais.