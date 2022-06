Transféré à West Ham pour 35 millions d’euros, Nayef Aguerd force la main au Stade Rennais. Pour pallier son départ, quatre hommes ont été ciblés : Jason Denayer, Alexander Djiku, Kim Min-Jae et Kaan Ayhan.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, le Stade Rennais s’avance avec de grandes ambitions en espérant pouvoir imposer sa patte sur le continent. Pourtant, c’est avec cet objectif en tête que les Bretons ont laissé partir Nayef Aguerd vers West Ham pour 35 millions d’euros. Un départ qu’ils doivent désormais combler alors que la reprise s’approche à grands pas. Encensé pour son travail à Rennes, Florian Maurice aurait ciblé quatre hommes pour renforcer l’arrière garde rennaise.

D’après les informations publiées par Foot Mercato, le Stade Rennais aurait multiplié les pistes et retenu trois d’entre elles : Jason Denayer, Alexander Djiku, Kim Min-Jae et Kaan Ayhan. Dernier arrivant, le défenseur central de 27 ans foule les pelouses de Serie A sous les couleurs de Sassuolo et défend le blason de la Turquie. Avec 49 sélections avec son équipe nationale, il serait un véritable renfort d’expérience. Evalué à 5 millions d’euros, il serait sur les tablettes de Schalke 04, de l’Eintracht Francfort ainsi que de Düsseldorf.